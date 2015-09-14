محافظ سوهاج يكرم 40 لاعبًا من أبطال ألعاب القوى

كرّم محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبدالمنعم، 40 لاعبًا من أبطال سوهاج، الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في رياضات ” القوة، وتنين العرب، والكونغ فو”.

واشاد المحافظ بدور الرياضة لبناء شباب مسئول قادر علي تحمل المسئولية، مشيرًا إلي أهمية الالعاب الفردية وأنها هي المحك الأساسي للأبطال وأن الرياضة ليست في كرة القدم والالعاب الجماعية فحسب ولكن الالعاب الفردية أيضا لا بد من الأهتمام بها لأنها هي من تحصد الميداليات والمراكز المتقدمة في الداخل والخارج.

وأعلن المحافظ دعم المحافظة لأبطال سوهاج وأنها ستتحمل تكاليف انتقال الرياضيين من أبناء سوهاج عند مشاركتهم في أي بطولة داخل مصر ، على أن يحقق الأبطال مراكز أولى بالبطولات التي يشاركون بها، وأضاف أننا نسعي إلي التركيز علي الألعاب الفردية التي تحقق المراكز المتقدمة والميداليات في البطولات المحلية والدولية، كما أعلن أن مديرية الشباب والرياضة ستقوم بتجهيز صالة مغطاة للألعاب الفردية مزودة بأحدث التجهيزات من أجل إعداد أبطال يمثلون المحافظة.