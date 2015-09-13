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محافظ المنوفية: لست متهم بالفساد وعلى مدار عملي 20 عام لم يتم التحقيق معي

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محافظ المنوفية: لست متهم بالفساد وعلى مدار عملي 20 عام لم يتم التحقيق معي محافظ المنوفية: لست متهم بالفساد وعلى مدار عملي 20 عام لم يتم التحقيق معي

الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية

استنكر محافظ المنوفية هشام عبد الباسط الاتهامات التي وجهت له في أحد المقالات الصحفية في جريدة الأهرام وأكد للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من “مانشيت” إنه على مدار عمله 20 عاما لم يتم التحقيق معه في أي واقعة فساد أو يتم اتهامه بشئ كما نفى ان يكون محافظ المنوفية السابق هو من قام بتصعيده ليكون محافظاً من بعده.

وأيضًا خلال المداخلة ومواجهته بالكاتب الصحفي حجاج الحسيني كاتب المقال نفى عبد الباسط،اتهام والده في قضية اختلاس من قبل وقال إنه على مدار عمله توالت عليه العديد من الأنظمة مثل حكم مبارك وبعدها الإخوان وكان يقوم بعمله.

 

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