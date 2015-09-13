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محافظ القاهرة: أتوبيسات بدورين وجراجات تحت الأرض لحل أزمة التكدس المروري

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محافظ القاهرة: أتوبيسات بدورين وجراجات تحت الأرض لحل أزمة التكدس المروري محافظ القاهرة: أتوبيسات بدورين وجراجات تحت الأرض لحل أزمة التكدس المروري

د.جلال-السعيد-محافظ القاهرة

أكد جلال السعيد محافظ القاهرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل أن مشروعات الخمسة التي طرحتها المحافظة لمواجهة التكدس المروري .

وأوضح أنه تم طرح مشروع لاتوبيسات خاصة تحت اشراف المحافظة وبتعريفة محددة وربما تكون الاتوبيسيات بدورين .

وأكمل أن هناك خطوط سير اضافية و المحافظة زودت 1000 اتوبيس خلال العام الحالي .

وأضاف أن المحافظة تعمل على انشاء جراج جديد تحت الارض في روكسي يستوعب 1700 اتوبيس مثلما حدث في التحرير .

وأشار الي أن المحافظة تعمل على زيادة عدد الجراجات تحت الارض لتخفيف التكدس المروري الذي يحدث بسبب انتظار السيارات .

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