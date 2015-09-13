محافظ القاهرة: أتوبيسات بدورين وجراجات تحت الأرض لحل أزمة التكدس المروري

أكد جلال السعيد محافظ القاهرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل أن مشروعات الخمسة التي طرحتها المحافظة لمواجهة التكدس المروري .

وأوضح أنه تم طرح مشروع لاتوبيسات خاصة تحت اشراف المحافظة وبتعريفة محددة وربما تكون الاتوبيسيات بدورين .

وأكمل أن هناك خطوط سير اضافية و المحافظة زودت 1000 اتوبيس خلال العام الحالي .

وأضاف أن المحافظة تعمل على انشاء جراج جديد تحت الارض في روكسي يستوعب 1700 اتوبيس مثلما حدث في التحرير .

وأشار الي أن المحافظة تعمل على زيادة عدد الجراجات تحت الارض لتخفيف التكدس المروري الذي يحدث بسبب انتظار السيارات .