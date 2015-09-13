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موسكو توافق علي بيع حاملة طائرات “ميسترال” لمصر

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موسكو توافق علي بيع حاملة طائرات “ميسترال” لمصر موسكو توافق علي بيع حاملة طائرات “ميسترال” لمصر

حاملة الطائرات ” ميسترال”

وافقت موسكو على أن الأجهزة الروسية لن تفكك حاملة المروحيات “ميسترال”، إن باعتها فرنسا لمصر.

أعلن  موقع “ديفينس نيوز” الأميركي، أن موسكو موافقة على تسليم ميسترال مع الأجهزة الروسية للهند ومصر.

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد فسخا عقد بناء وتسليم حاملتي مروحيات من طراز “ميسترال” لروسيا في 6 أغسطس، وبعد ذلك أعلن الرئيس الفرنسي أن فرنسا لن تجد مشكلة في إيجاد مشتري لحاملتي الطائرات.

وقد دفعت فرنسا لروسيا أكثر من 1.1 مليار يورو بعد فسخها عقد توريد حاملات المروحيات “ميسترال”. ووفقا للاتفاقية فإن فرنسا لها كامل الحق في التصرف في السفينتين “فلاديفوستوك” و”سيفاستوبل”.

والجدير بالذكر أن من الدول  التي  كانت تريد شراء السفن ميسترال، والبرازيل و المملكة العربية وكندا والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا.

 

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