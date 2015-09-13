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إنشاء مولين تجاريين بمركزى الفرافرة وبلاط بتكلفة 9 ملايين جنيه

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إنشاء مولين تجاريين بمركزى الفرافرة وبلاط بتكلفة 9 ملايين جنيه إنشاء مولين تجاريين بمركزى الفرافرة وبلاط بتكلفة 9 ملايين جنيه
قال المهندس صلاح السيد مدير عام بمحافظة الوادى الجديد فى تصريح صحفى إنه قد تمت الموافقة على اعتماد 9 ملايين جنيه لإنشاء مولين لتجارة الجملة والسلع الغذائية بمركزى بلاط والفرافرة، وذلك ضمن خطة الوزارة لإنشاء متاجر الجملة ومنافذ تسويقية وذلك بالتنسيق مع إحدى الشركات الخاصة بجميع مراكز المحافظة وذلك لخدمة المواطنين بهدف توفير كل المنتجات الغذائية المدعمة.

وأوضح مدير عام التموين أن بانشاء المولين سيكون لدى المحافظة خمسة مولات، وذلك بعد أن افتتحت المحافظة ثلاثة أخرى في الفترة الماضية بمراكز الخارجة والداخلة وباريس، مؤكدا أن تلك المولات حققت نجاحا كبيرا خاصة في مجال توفير جميع المنتجات الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هناك مخطط آخر لانشاء مول بقرية القصر بالداخلة.

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مصر 365

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