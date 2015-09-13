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عكرمة صبرى: هجمة القوات الصهيونية على المسجد الأقصى أمس هى الأشرس منذ 1967

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عكرمة صبرى: هجمة القوات الصهيونية على المسجد الأقصى أمس هى الأشرس منذ 1967 عكرمة صبرى: هجمة القوات الصهيونية على المسجد الأقصى أمس هى الأشرس منذ 1967
قال الشيخ عكرمة صبرى، خطيب المسجد الأقصى، إن هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلى التى جرت منذ الليلة الماضية هى من أشرس وأقسى الهجمات التى حدثت حتى الآن، و أوضح أنه هجوم عسكرى بربرى استهدف المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلى يريد كسر إرادة الشعب الفلسطينى المرابط منذ عشرات السنوات .

وأضاف صبرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج " البيت بيتك " على قناة ten أن ردود الأفعال على المستوى العربى والإسلامى لم ترق إلى المستوى المطلوب، و أشار الى أنه لا يوجد أى تحرك سياسى أو دبلوماسى يضغط على الإحتلال و يوقف أعتداء المحتل على المقدسات الإسلامية فى فلسطين .

وتابع عكرمة، أن الاهتمام العربي انصرف عن القدس و اتجه إلى اليمن وسوريا والعراق، موضحا أن هذا ما تريده أمريكا، مشددا على ضرورة المرابطة للدفاع عن مقدستنا مهما كلفنا الأمر، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية لا يوجد لها رد فعل لأنها مؤجلة حسب أتفاقية اوسلو .
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