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خارجية الكويت تنفى عزم الحكومة الطلب من دبلوماسى إيرانى مغادرة البلاد

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خارجية الكويت تنفى عزم الحكومة الطلب من دبلوماسى إيرانى مغادرة البلاد خارجية الكويت تنفى عزم الحكومة الطلب من دبلوماسى إيرانى مغادرة البلاد
نفى نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله تطرقه أو إشارته إلى أى من وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعى "عزم الطلب من أحد الدبلوماسيين فى السفارة الإيرانية لدى دولة الكويت مغادرة البلاد خلال الأيام القادمة".

كما نفى الجارالله، فى تصريحات اليوم الأحد، ما نسب إليه حول إثارته هذا الموضوع خلال لقاء جمع الحكومة ومكتب مجلس الأمة صباح اليوم ، لفتت وسائل الإعلام إلى أن الاجتماع خصص "لبحث موضوع خلية العبدلي" ، وهو ما نفاه المسؤول الكويتي.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد ترأسا اليوم اجتماعا (نيابيا حكوميا) بمجلس الأمة ، بحضور خمسة وزراء و26 نائبا ، لبحث تداعيات ملف الخلية الإرهابية ، أعرب الغانم بعده عن تأييد ودعم وارتياح نواب مجلس الأمة لكل الإجراءات الحكومية الأمنية المتخذة بشأن التعاطى مع ملف هذه الخلية.
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