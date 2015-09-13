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حرمان 20 مقدر للدرجات ومراقب وموجه من أعمال الامتحان فى كفر الشيخ

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حرمان 20 مقدر للدرجات ومراقب وموجه من أعمال الامتحان فى كفر الشيخ حرمان 20 مقدر للدرجات ومراقب وموجه من أعمال الامتحان فى كفر الشيخ
قرر الدكتور أسامة حمدي محافظ كفر الشيخ احالة 20 مقدر للدرجات وعدد من أعضاء النظام والمراقبة بمدرسة الحامول الثانوية للبنين وعدد من الموجهين للنيابة الإدارية وحرمانهم من أعمال الامتحانات 5 سنوات للتلاعب في أوراق إجابات 40 طالب بالصف الأول والثاني الثانوي من تخصصات مختلفة كانوا ناجحين وتبين رسوبهم بعد عقد عدد من اللجان لمختصين من مديرية التربية والتعليم لمراجعة الأوراق وفحصها.

وأكدت الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ انه تم تشكيل ثلاثة لجان لمراجعة أوراق إجابات الطلاب وتبين أنهم راسبين مضيفة :ن ما حدثيعد من الفساد الإداري والمالي، مشيرة إلى انه تم إحالة الموضوع للشئون القانونية وبعد انتهاء التحقيقات قررت لجنة الشئون القانونية بمديرية التعليم حرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات وإحالتهم للنيابة الإدارية.

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