أخبار عاجلة

الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

33 مرشحًا يتنافسون على مقعديى الدائرة الثالثة بدمياط

Google+ Print
33 مرشحًا يتنافسون على مقعديى الدائرة الثالثة بدمياط 33 مرشحًا يتنافسون على مقعديى الدائرة الثالثة بدمياط
تشهد الدائرة الثالثة فارسكور والزرقا بدمياط معركة تكسير عظام بين 33 مرشحًا يتنافسون على مقعدين فقط حيث أعلن عمران مجاهد النائب البرلمانى المخضرم ونائب الزرقا فى دورتي 2005، 2012 عن خوضه الانتخابات مستقلاً معتمدًا على خدماته لأبناء الدائرة حيث يلقبة البعض بأنه نائب الفقراء والغلابة.

ويتضمن برنامج مجاهد الانتخابى خدماته الجماهيرية خاصة في قطاع الصحة وبالمعاهد الأزهرية والتربية والتعليم.

كما أعلن محمد خليل قويطة نائب فارسكور 3 دورات هى 1995، 2005،2000، خوض الانتخابات وأعلن مجدى البساطى نائب الشورى الأسبق خوضه الانتخابات معتمدًا على أهله والشباب.

وتشمل قائمة المرشحين على المقاعد الثلاث محمد نجيب بركات نائب دائرة فارسكور 2010 وأعلن الكابتن سمير زاهر رئيس مجلس إدارة نادى الزرقا الرياضى ترشحه على المقعد الفردى معتمدًا على رصيده بين انباء الدائرة وإنجازاته التي قدمها طوال فترة تولية مسئولية نادى الزرقا.

ويخوض المعركة بقوة النائب البرلماني الأسبق محمد قابيل البنا" نائب دورة 2010" عن حزب مستقبل وطن، حيث يحظى بحب واحترام أبناء دائرته وأهلة إلى جانب المهندس رفقي الصوالحي مرشح حزب المؤتمر ويعتمد على خدماته لأبناء دائرته.

وبالنسبة للأحزاب، ترشح محمد السعيد الأسود عن حزب بلدي ويعتبر نفسه ممثل الشباب ويترأس مجلس إدارة جمعية شباب الوحدة العربية، وكذلك الدكتور محمد صبري البادي عضو المركز القومي للبحوث، والدكتور عمرو شاهين مدير مستشفى الزرقا والذي خاض الانتخابات أكثر من مرة ولم يحالفه الحظ ويأمل شاهين أن يفوز بأحد المقعدين كما قرر المهندس سعد صقر ابن قرية الرحامنة خوض الانتخابات القادمة معتمدا على مساندة أبناء قريته.

وعن حزب النور، أعلن عبد الرحمن البكرى وصلاح الخولى نائب الشعب دورة 2012 خوضهما الانتخابات المقبلة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك

«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني