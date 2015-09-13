كراكات قناة السويس تصل ميناء شرق بورسعيد لبدء العمل فى القناة الجانبية

وصلت إحدى كراكات هيئة قناة السويس إلى ميناء شرق بورسعيد لبدء العمل بعد الانتهاء من عملية الجسات للقناة الجانبية المزمع إنشاؤها بالمشاركة مع التحالف الهولندى فى التكريك لإنشاء قناة بميناء شرق بورسعيد، يصل طولها 9،5 كيلو متر بعرض 250 كيلو وغاطس 66 قدم وتكلفة 90 مليون دولار .

وقال المحافظ خلال جولته اليوم لمنطقة ميناء شرق بورسعيد ان المنطقة ستشهد إنشاء 3 أنفاق بالكيلو 19 إثنين للسيارات بعرض 4.8 كيلو متر وآخر للسكه الحديد بعرض7.1 كيلو متر .

واوضح المحافظ أن الأنفاق الخاصة بالسيارات عبارة عن حارتين والنفق الخاص بالسكه الحديد حاره واحدة لافتا أن مداخل الأنفاق بلغت نسبة العمل بها ما يقرب من 90% وأن الهيئة الهندسية اشترت معدات من ألمانيا للحفرتحت سطح الماء بعمق 48 مترا و من المنتظر بدء العمل بها خلال ديسمبرالحالى

وأشار المحافظ ان منطقة شرق بورسعيد تضم المنطقة الصناعية واللوجستية والميناء الذى يضم 12رصيفا بطول 4،5 كيلو مترا وتم تقسيمهم على 3 مراحل والمرحلة الأولى أسندت لـ7 شركات على أن ينتهى العمل خلال 15 عاما .

وأوضح المحافظ الى أن المخطط الثانى سيشهد إستغلال ظهير الميناء لعمل رصيف بعد عملية التكريك والمناطق اللوجستية لخدمة السفن بكل ماتحتاجه من خدمات ناهيك عن المنطقة الصناعية التى تم تقسيمها على 10 مناطق كل منطقة 4 كيلو لتواكب حركة التجارة العالمية .

و قال المهندس أحمد عثمان مدير الشركة المكلفة بإنشاء رصيف تداول الحاويات البحرى فى منطقة شرق التفريعة ببورسعيد والتى تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأنه تم الانتهاء من مايقرب من حوالى 39% من الأعمال المنفذه على أن يتم بدء العمل بالرصيف فى أكتوبر 2016 بناء على تعليمات الرئيس السيسى.

وفى السياق أكد عثمان أن رصيف الحاويات البحرى وضع له خوازيق معدنية في التربة المقام عليها طولها 68 متر وعرضها 2.2 متربهدف معالجة التربة الرخوة إضافة إلى وضع ستائر معدنية و إستخدام الشاكوش الذى صمم فى كوريا لمواكبة المشروع الضخم الذى تقدر تكلفته بحوالى 500 مليون جنيه.



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