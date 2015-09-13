نظارات شمسية تزين إطلالات 15 نجمة عربية، صوّتي للأجمل برأيك؟

في كل مرة تقفين محتارة أمام النظارات الشمسية، فلا تصلين إلى خيار محدّد، تنبّهي إلى أنّ اختيارها لم يعد يعتمد على التصميم المناسب لشكل وجهك، على الرغم من أهمية ذلك. إنّ نجماتنا العربيات أصبحن ينظرن إلى ما هو أبعد من ذلك، فيخترن تصاميم عصرية جريئة في كلّ إطلالة لهن.

لاقت نظارات Dior الشمسية بتصميمها العصري شعبية كبيرة بين النجمات، فظهرت في إطلالة إليسا، وهيفاء وهبي، والممثلة العمانية الشابة بثينة الرئيسي، بينما اختارت مريم حسين نظارة ذات حجم كبير من نفس الماركة. وقد اختارت بعض النجمات تصاميم استثنائية؛ يمكنك أن تشاهدي الكريستالات البراقة في النظارات الشمسيّة التي اختارتها جويل، ونظارات Chloe الدائرية التي اختارتها أمل بوشوشة.

ويمكننا أن نشاهد في صور النجمات على انستقرام مدى عشقهن لتصميم Cat eyes. فقد زيّن هذا التصميم نظارات شمسية متنوّعة، كما في إطلالات هنادي الكندري، وأمل العوضي، ومايا دياب... كذلك شاهدنا ـ على مدى الإجازة الصيفية ـ نظارات شمسيّة بألوان صيفية، ارتدتها كلّ من مريام فارس وهيا عبدالسلام في إطلالات أنيقة وبسيطة.

جمعنا لك 15 نظارة شمسية، زيّنت إطلالات النجمات العربيات على انستقرام، فشاهديها وشاركينا برأيك!