7 نصائح ذهبية لتجنب الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا

قدم الموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء" مجموعة من النصائح المهمة للوقاية من الإصابة بنزلات البرد، حيث أوصى بتناول الأطعمة الغنية بمادة الأليسين "allicin" مثل الثوم، حيث ثبت أنها تتمتع بخواص مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، وتساهم فى الوقاية من الإصابة بالبرد.

ومن الضرورى جداً، حسب التقرير، الحد من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر، حيث توجد أدلة علمية قوية تؤكد أن السكر يضعف وظائف المناعة وتنخفض قدرة الجسم على مواجهة البكتيريا، ومن النصائح المهمة أيضاً:

1.الإكثار من الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" مثل الفلفل والكيوى والليمون والجوافة.

2.حال الإصابة بنزلات البرد يجب الحد من تناول منتجات الألبان، حيث تزيد من لزوجة المخاط وتزيد صعوبة التعافى من نزلات البرد.

3.تناول الأكلات الغنية بالزنك مثل المحار والمكسرات والبقوليات، حيث تقوى المناعة وتحد من الفترة التى قد تصاب فيها بنزلات البرد.

4.الإكثار من تناول الحساء والمشروبات الدافئة.

5.تناول الأطعمة الحريفة مثل الزنجبيل والفلفل الحار والكارى والمستردة والبصل، حيث تخلصك من أعراض الاحتقان وانسداد الأنف.

6.تناول كميات كافية من المياه والابتعاد تماماً عن تناول الخمور.

7.الحصول على القدر الكافى من فيتامين "د"، وهو يوجد فى صفار البيض والكبدة والأسماك الغنية بالزيت مثل السالمون والسردين.