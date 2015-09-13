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لعشاق الشيكولاتة.. الكاكاو يخفض ضغط الدم المرتفع ويحسن وظائف القلب

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لعشاق الشيكولاتة.. الكاكاو يخفض ضغط الدم المرتفع ويحسن وظائف القلب لعشاق الشيكولاتة.. الكاكاو يخفض ضغط الدم المرتفع ويحسن وظائف القلب
خبر سار لعشاق الشوكولاتة، حيث كشفت دراستان جديدتان أن المركبات الطبيعية الموجودة الكاكاو تعمل على تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم المرتفع.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى نشرت فى المجلة البريطانية للتغذية، أن هناك العديد من الفوائد التى لا حصر لها من تناول الكاكاو لأنه يحتوى على الفلافانول.

وأشار الباحثون إلى أن مركبات الفلافانول تعمل على تحسين وظيفة القلب والأوعية الدموية، والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتخفيف العبء على القلب الذى يأتى مع الشيخوخة وتصلب الشرايين.

وقال الدكتور مالتى كيلم، أستاذ أمراض القلب والأمراض الرئوية والأوعية الدموية فى مستشفى جامعة دوسلدورف، إن سكان العالم من كبار السن يرتفع لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وأكد الباحثون أن مادة الفلافانول لها تأثير سحرى على صحة القلب والأوعية الدموية، حيث إنها تعمل على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم.

وأضاف الباحثون أن التقدم فى العمر يجعل الأوعية الدموية لدينا تصبح أقل مرونة وأقل قدرة على التوسيع للسماح لتدفق الدم، مما يزيد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين وهو السبب الرئيسى للوفيات فى جميع أنحاء العالم.. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health".

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