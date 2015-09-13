نائب الرئيس اليمنى يبحث مع سفيرى روسيا وجيبوتى التطورات فى بلاده

استقبل خالد بحاح نائب الرئيس اليمني، ورئيس الوزراء اليوم " الأحد " في الرياض فلاديمير ديدوشتين السفير الروسي لدى اليمن.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أشاد المسئول اليمني بالدور الإيجابي لموسكو في دعم العملية السياسية ووقوفها إلى جانب اليمن ضد الجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء.

وأوضح أن الحكومة مهتمة بسلامة جميع أبناء الشعب اليمني وأنها تسعى جاهدة للوصول إلى مخرج آمن لحقن دماء الأبرياء وإيقاف نزيف الدم، مشيرا إلى أن الحكومة متواجدة بعدد من وزرائها في المناطق المحررة، وعلى رأسها محافظة عدن وأنها تقوم بعمل جاد في إطار تقديم العلاج للجرحى والمصابين، والدفع بعجلة البناء وتطبيع الحياة عبر تشكيل لجان خاصة بالإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية.

ومن جانبه، أكد السفير الروسي حرص بلاده على عودة الأمن و الاستقرار إلى ربوع اليمن، واستعادة الشرعية..مشددا على ضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخاصة القرار رقم 2216 لاستئناف العملية السياسية.

وعلى صعيد ذي صلة، بحث المسئول اليمني مع سفير جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين بامخرمة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وإعادة الإعمار لما خلفته الميليشيات من دمار هائل في البنى التحتية بمختلف المحافظات.

وأعرب عن تقديره الكبير لموقف جيبوتي المساند لليمن خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها واستقبالها للمئات من النازحين خلال الفترة الماضية.

وأكد السفير حرص بلاده على عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن... مؤكدا أن يلاده لن تدخر جهدا في سبيل تقديم الدعم والمساندة الممكنة لليمنيين.

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