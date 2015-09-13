لماذ تصرّ السلطانة ناهد دوران على إخفاء جنس مولودها المنتظر؟

بعد زواجها في أكتوبر 2013 من رجل الأعمال ليفانت فيزير أوغلو أعلنت النجمة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بـ السلطانة ناهد دوران في مسلسل "حريم السلطان" قرارها بالطلاق منه في يناير 2015 دون الكشف عن الأسباب، لكنها بعد 4 أشهر عادت وتصالحت معه. ثم بدت عليها علامات الحمل، وهي الآن حامل في الشهر الرابع، ومصرّة على إخفاء جنس مولودها المنتظر عن الإعلام.

صحيفة "بوستا" التركية نشرت خبراً تؤكد فيه أن مولودها أنثى. لكن نور فتاح أوغلو تجاهلت الخبر ونفت تأكيد أو نفي ما نشر، لاعتبارها الأمر مسألة خاصة.

وتكون بهذا اتبعت طريق صديقتها الممثلة الألمانية التركية ويلما إيليس الشهيرة بكارولين التي رفضت الإفصاح عن جنس توأميها لغاية ولادتهما، لأنها كانت غير مهتمة بجنسهما وأعلنت مراراً أنه لا فرق لديها بين أنثى وذكر.

ما حقيقة حمل زوجة السلطان سليمان؟

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