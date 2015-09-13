هيفا وهبي تتألق في حفل الـBAMA ومحمد عساف يعتذر عن استلام جائزته

بعد أن توجّهت إلى ألمانيا وتحديداً إلى مدينة هامبورغ، لتشارك في حفل "Big Apple Music Award" لتتسلم جائزتها وتمثّل لبنان، نشرت الفنانة هيفا وهبي صوراً لها على حسابها الخاص في "تويتر" من أجواء الحفل.



هيفا استلمت جائزتين، الأولى جائزة "أفضل فنانة في الشرق الأوسط"، وجائزة أخرى "أكثر فنانة مشهورة لهذا العام"، حيث نشرت صورة للجائزتين وعلقت عليها باللغة الأنكليزية: "توأمي: أفضل فنانة في الشرق الأوسط وأكثر فنانة مشهورة لهذا العام، شكراً لكل جمهوري على التصويت، أحبكم".



كما نشرت صورة وهي على المسرح أثناء تسلّمها إحدى الجائزتين، وأثناء تواجدها على السجادة الحمراء.



وقبل الحفل، نشرت هيفا وهبي صورة لحظة وصولها إلى مطار هامبرغ في ألمانيا، وشكرت محبينها على الاستقبال والضيافة، وعبرت عن سعادتها الكبيرة.



أما محمد عسّاف الذي نال جائزة أفضل فنان صاعد، أعلن عبر "تويتر" اعتذاره عن استلام الجائزة بسبب تواجده في تورنتو، للمشاركة في المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "يا طير الطاير" الذي يجسّد قصة حياته، وقال إن الفنانة أحلام المشاركة أيضاً في الاحتفال لاستلام جائزة تقديرية، هي من تسلّم جائزته وشكرها عبر "تويتر".



وخلال الحفل، وجّه الفنان محمد عساف رسالة مصوّرة إلى الحاضرين، شكر خلالها جمهوره على التصويت واعتذر عن حضور الحفل.