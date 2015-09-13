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سوزان نجم الدين: سعيدة بلقاء أولادي بعد عام على الغياب

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سوزان نجم الدين: سعيدة بلقاء أولادي بعد عام على الغياب سوزان نجم الدين: سعيدة بلقاء أولادي بعد عام على الغياب

الأحد 13-09-2015 15:54

أبدت سوزان نجم الدين استيائها من استغلال اسمها بتزوير صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تمت لها بصلة، خصوصاً أن بعض الأقلام الصحفية باتت تعتمد هذه الصفحات وتنشر من خلالها تصريحات ملفقة دون التأكد من المصدر.
وأكدت في تصريح لـ"سيدتي نت" أنها تملك حساب شخصي واحد على "فيس بوك" على الرابط التالي: "https://www.facebook.com/suzannajmaldeen1?fref=ts"، وأخرى عامة للفانز وتضم أكثر من 130 ألف معجباً وهي على الرابط: "https://www.facebook.com/suzan.aldeen"، وتسعى لتوثيقها بالعلامة الزرقاء، داعية محبيها إلى التبليغ عن أي صفحة أخرى، مبينة أنها مبتعدة عن الفيسبوك لصالح الإنستغرام عبر حسابها الخاص الذي يضم 120 ألف متابعاً "suzannajmaldeen" وهي الصفحة الوحيدة التي تكتب عليها أخبارها وتبدي فيها آرائها على حد قولها.
 

من ناحية ثانية، أبدت نجم الدين سعادتها برؤية أولادها بعد أكثر من عام على الغياب، حيث تقضي إجازتها إلى جانبهم في الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أن أجمل لحظات حياتها تعيشها معهم لأنهم "أغلى ما تملك" على حد قولها.
وفي سياق مختلف، نفت نجم الدين الأنباء التي تتحدث عن عودتها إلى طليقها، مؤكدة أن التقت فيه في أمريكا لأنه يقيم مع الأولاد، وأن عودتها إليه أمر مستبعد.
 

فنياً، وبعد ظهورها بمسلسلين سوري "امرأة من رماد" ومصري "وش تاني" في شهر رمضان الماضي، كشفت النجمة السورية عن إجرائها جولة تجوب فيها دبي ودمشق والقاهرة، وتدرس من خلالها عدد من العروض المقدمة.

 

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