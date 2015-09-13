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جورج كلوني يطالب الحكومة الكندية بالإفراج عن موكل زوجته

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الأحد 13-09-2015 15:02

أظهر النجم العالمي جورج كلوني مدى إهتمامه بعمل زوجته المحامية أمل علم الدين ومساندته لها، وذلك بعد مطالبته الكندية التدخل لدى نظيرتها المصرية من أجل إطلاق سراح الصحفي محمد فهمي، المسجون بتهمة التآمر مع جماعة إرهابية لبث أخبار كاذبة والعمل دون ترخيص، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت".


وأوضحت وكالة الـ Associated Press أن كلوني حث رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، للتدخل لدى الحكومة المصرية للإفراج عن فهمي الذي كان يعمل لصالح قناة الجزيرة.


وردت مروى زوجة فهمي على تصريحات الممثل العالمي، قائلة: كلوني قال ما يردده الآلاف حول العالم كل يوم. إننني ممنونة لإدلائه بهذه الرسالة القوية في تورنتو، لقد رسمت الابتسامة على وجهي.


وأضافت زوجة الصحفي الذي تنازل عن جنسيته المصرية: حقا لدي أمل أن يتعلم الآخرون من محنة زوجي ويتخذون الإجراءات اللازمة ويدعون لإطلاق سراحه. كل ما أريده هو أن أرى زوجي حرا يمارس حياته الطبيعية.


ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من حضور المحامية اللبنانية أمل علم الدين، آخر جلسات قضية فهمي الموكلة للدفاع عنه فيها، وتم الحكم خلالها على فهمي، الذي يحمل الجنسية الكندية، واثنين آخرين هم الأسترالى بيتر جريست والمصري باهر محمد، بالسجن 3 سنوات.

 

 

 

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