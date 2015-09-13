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جديد كونتورينغ المهرج لمكياج طبيعي

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جديد كونتورينغ المهرج لمكياج طبيعي جديد كونتورينغ المهرج لمكياج طبيعي

الأحد 13-09-2015 17:46

كثرت أشكال الكونتورينغ لتصحيح أخطاء الوجه، عبر إخفاء التجاعيد، تصغير الأنف، تكبير الوجنتين و إعادة الإشراق إلى العينين، بعد زوال الهالات السوداء. لكن غالباً ما يشتكي البعض من فقدان الشكل الطبيعي للوجه، بعد إجراء هذه التقنية. إلا أنّ كونتورينغ المهرج انتشر بسرعة على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ أنّه يحافظ على مكياجك الطبيعي.
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هذا الاتّجاه الجديد أحبّته كثيراً مستخدمات الإنترنت. واعتقد البعض أنّه شكل للتسلية في سبيل المزاح. لكن خبير المكياج استير إيزابيل أمادو رومو، فسّر على مواقع التواصل الإجتماعي طريقة البرنامج الجمالي التعليمي، الذي يظهر تقنية المهرج . يبدأ تطبيق هذه التقنية عن طريق رسم رموز تعبيرية على وجهك، باستخدام كريم الأساس، البودرة ، ظلال العيون، والكونسيلر، كما في الصور، للحصول على وجه المهرج. ثم تمزج الأشكال بشكل حركات دائرية ، لتحصلي على وجه طبيعي خال من كلّ العيوب ومحدّد بشكل صحيح. هذا البرنامج ممتع، وليس مملّاً، كغيره من البرامج التعليمية الأخرى.

إذا كنت من محبّات المكياج الطبيعي والناعم، نقترح أن تبدئي بتجربة كونتورينغ المهرج على وجهك، وستحصلين على بشرة مؤسّسة بشكل طبيعي ولافت.

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