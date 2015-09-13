3 مستحضرات لـ مكياج عيون أصفر

ابدئي بتوديع فصل الصيف بالتدريج، واستخدمي ألواناً تمزج إشراق الشمس من جهة ودفء الألوان من جهة أخرى. إليك أفضل 3 مستحضرات جديدة وسهلة الاستعمال تساعدك في الحصول على مكياج عيون من وحي الشمس.



- تعتبر العيون محور الوجه. وبما أنّ النظرة الجذابة تكمل المظهر، إليك تركيبة جديدة تأسر النور على العين بتطبيقٍ مفعم بالأحاسيس وخالٍ من العيوب.



ظلال عيون "أي كولور ديوس" Eye Color Duos من توم فورد Tom Ford

- إليك مستحضراً ثنائياً يمكنك استعماله كظلّ عيون للحصول على تأثير مدوٍّ، أو كقلم تحديد على طول خط الرموش لإبراز العيون بنعومة.



قلم للعين "جامبو شادوه لاينر 08" Jumbo Shadow Liner 08 من سيفورا Sephora

- احصلي على رموش كثيفة، طويلة، وطبيعيّة بمستحضر واحد، يجمع بتركيبته القدرة على تطويل الرموش وتكثيفها منذ الاستخدام الأول، بوساطة الفرشاة الجديدة المصمّمة بشكل عصري مبتكر.



" لو فولوم دو شانيل أولترا نوار دو شانيل 90 نوار كوحل" Le Volume De Chanel Ultra-Noir De Chanel 90Noir Khol من شانيل Chanel

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