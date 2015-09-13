أندرلخت يفرط في الصدارة تحت عيون تريزيجيه

فرط أندرلخت الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" في صدارة الدوري البلجيكي حين تعادل مع ضيفه جينك بلا أهداف يوم الأحد.

وحل جينك ضيفا على أندرلخت ضمن الجولة السابعة من الدوري البلجيكي وهي المباراة التي غاب عنها تريزيجيه لعدم الجاهزية الفنية.

ورفع أندرلخت رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بجدول المسابقة، خلف أوستند المتصدر بـ16 نقطة.

وظهر تريزيجيه في مدرجات أندرلخت لدعم فريقه الجديد أمام جينك يوم الأحد بعد وصوله لبلجيكا بأيام.

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قد يجد لاعب منتخب مصر الشاب مكانا في قائمة الفريق التي تواجه موناكو في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وفي حالة استمرار عدم جاهزيته الفنية فأنه سينتظر حين يعود أندرلخت لمباريات الدوري بمواجهة روايال شارلوروا الأحد 20 سبتمبر.

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