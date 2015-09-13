وردة يشارك في فوز جديد لبانيتوليكوس

شارك عمرو وردة صانع ألعاب فريق بانيتوليكوس في فوز فريقه على ضيفه بانثراكيكوس 1-0 في الجولة الثالثة من الدوري اليوناني.

سجل ماركو ماركوفسكي هدف بانيتوليكوس في الدقيقة 22.

ورفع بانيتوليكوس رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع.

وواصل وردة الأداء الجيد مع فريقه الجديد ففي الجولة الأولى شارك أساسيا ونجح في الحصول على ركلة جزاء ولكن فريقه خسر أمام باناثنيكوس 2-1.

في الجولة الثانية نجح وردة في افتتاح سجلة التهديفي فسجل هدفا ولا أروع أمام أستيراس تريبوليس. في لقاء انتهى 2-0.

وتوج وردة بجائزة أفضل لاعب في فريقه في الجولة الثانية، وحصل على الجائزة في حفل أقيم في النادي اليوناني بتصويت الجماهير ونُشر على الموقع الرسمي للنادي.