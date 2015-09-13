محافظ الوادي الجديد يتفقد سوق الخارجة بميدان الشعلة‎

قام اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بتفقد سوق الخارجة بميدان الشعلة للاطمئنان من الانتهاء من تركيب المظلات الحديدية بسوق الشعلة بعد أن تمت إزالة المظلات المصنوعة من القماش والأخشاب والتي تسببت في اندلاع حريق السوق منذ 5 أشهر والذي تسبب في تفحم 16 محلًا تجاريًا.

وقالت سمية خليل رئيسة مركز ومدينة الخارجة إن عملية تطوير السوق تتم على عدة مراحل الأولى تبدأ بإقامة مظلات جديدة وتركيب خطوط الكهرباء الأرضية بالإضافة إلى إزالة كافة أشكال العشوائيات التي توجد بداخل السوق، مشيرة إلى أن المحافظة تتبنى عملية مشروع تطوير سوق الشعلة.