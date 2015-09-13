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صورة - تريزيجيه يدعم أندرلخت أمام جينك

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صورة - تريزيجيه يدعم أندرلخت أمام جينك صورة - تريزيجيه يدعم أندرلخت أمام جينك

يدعم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب وسط الأهلي المعار لأندرلخت فريقه الجديد بمباراته أمام جينك يوم الأحد رغم عدم مشاركته في اللقاء.

وصل تريزيجيه إلى بلجيكا قبل أيام ويغيب عن لقاء الجولة السابعة من الدوري البلجيكي بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وأظهرت الكاميرات التي تنقل اللقاء تريزيجيه في مدرجات ملعب أندرلخت بجوار وكيليه إبراهيم عزب ويحيى علي.

ماذا ينتظر تريزيجيه بأيامه الأولى في أوروبا

قد يجد لاعب منتخب الشاب مكانا في قائمة الفريق التي تواجه موناكو في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وفي حالة استمرار عدم جاهزيته الفنية فأنه سينتظر حين يعود أندرلخت لمباريات الدوري بمواجهة روايال شارلوروا الأحد 20 سبتمبر.

مؤتمر تريزيجيه - عن سبب لقبه و"الأسطورة" أحمد حسن ولماذا أصر على أندرلخت

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