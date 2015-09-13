أبو تريكة يوجه رسالة إلى النجم الجزائري ' الممتع في الدوري الإنجليزي '

وجه محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر رسالة إلى رياض محرز لاعب ليستر سيتي ومنتخب الجزائر.

محرز يقدم أداء أكثر من رائع مع فريقه ليستر في الدوري الإنجليزي. ساهم به وبشكل كبير في وصول ليستر سيتي إلى المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري بعد 5 جوالات.

ليستر سيتي قلب تأخره من 2-0 أمام أستون فيلا إلى فوز 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

رياض محرز لم يسجل ولكنه صنع مرتين وساهم في قلب طاولة ليستر سيتي.

وكتب أبو تريكة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) " الجزائري رياض محرز ربنا يحرسك. يقدم المتعة في الدوري الإنجليزي".

وسجل محرز 4 أهداف وصنع 2 خلال 5 جوالات في الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي حتى الآن.