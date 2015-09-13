بالفيديو - 18 دقيقة دراما .. من 2-0 إلى 3-2 ليستر سيتي إلى الوصافة في إنجلترا

دراما الكرة الإنجليزية لا تنتهي ولا تتوقف. ليستر سيتي يعود من التأخر 2-0 إلى الانتصار 3-2 أمام أستون فيلا.

أستون فيلا حل ضيفا على ليستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قبل المباراة الكل كان يرشح ليستر سيتي فالفريق يقدم أداء أكثر من رائع مع الثنائي رياض محرز ومارك ألبيرتون ولكن البداية لم تكن مثل ما توقع الجميع.

شوط أول ينتهي بتقدم أستون فيلا بهدف عن طريق جاك جراليش. وفي الشوط الثاني عزز كارليس جيل تقدم أستون فيلا بهدف ثاني في الدقيقة 63.

قبل أن تبدأ عودة ليستر سيتي بفضل تحركات رياض محرز وتغيرات كلاوديو رانيري.

محرز يصنع الهدف الأول لريتشي دي لايت في الدقيقة 72. ثم لعبة ثلاثية رائعة بين محرز ودانيال درينكووتر وجيمي فاردي أختتمها الأخير في شباك أستون فيلا هدف التعادل لليستر في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة الأخير صنع من جديد محرز هدف إنقاذ ليستر سيتي. محرز يصنع ولويد داير الوافد الجديد يسجل وليستر يقلب طاولة أستون فيلا في 18 دقيقة فقط.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى النقطة 11 منفردا بالمركز الثاني تاركا خلفه أرسنال ومانشستر يونايتد وأمامه مانشستر سيتي صاحب العلامة الكاملة من 5 مباريات.

بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 4 في المركز الـ15.

شاهد أهداف المباراة