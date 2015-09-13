مورينيو لكارهيه: أعلم أنكم سعداء بمشاهدتي أعاني

لو كنت تكره جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي فهو يعلم كم أنت سعيد مما يعاني منه هذا الموسم مع الفريق اللندني، لكنه يحذرك.

مورينيو يعاني أسوأ انطلاقة في تاريخه مع تشيلسي بعدما جمع 4 نقاط في 5 مباريات ويقبع الفريق اللندني في المركز الـ17.

وقال مورينيو عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.): "أعلم أن العديد من الناس سعداء بالنظر إلى أنهم أخيرا وبعد كل هذه الأعوام يروني في موقف مثل هذا".

وتابع "هذا عادل. فليستمتعوا بتلك اللحظة".

ثم استدرك "لكني أيضا سأستمتع بلحظتي حين أعود للتدريبات وسط فريقي وأفكر كيف أفوز يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "ليس جيدا أن أنظر لجدول الدوري الآن، أعلم ذلك. لأول مرة في حياتي أنظر للجدول وأشاهد هذا المنظر".

وأتم "حسنا خبرتي تجعلني أؤمن بقدرتي على تحويل الموقف".