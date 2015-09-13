اجتماع طارئ بـ"الزراعة" لبحث استعدادات عيد الأضحى.. حديقة الحيوان مستعدة لاستقبال زوارها.. حسام مغازى لـ"اليوم السابع": الدفع بـ200 عجل فى منفذ الدقى من الثلاثاء المقبل وحتى العيد

عقد الدكتور حسام مغازى، المكلف بالإشراف على وزارة الزراعة، فى حكومة تسيير الأعمال، اجتماعا طارئا مع قيادات وزارة الزراعة صباح اليوم، لبحث استعدادات عيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الاستعداد القصوى، تحسباً للحالات الطارئة ووضع خطة لتشديد الرقابة على الأسواق خلال أيام العيد.

والتقى المغازى، الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لعرض آخر الإجراءات المتبعة فى 480 مجزرا، وفتحها للذبح المجانى خلال أيام العيد، بالإضافة إلى استعدادات حديقة الحيوان لاستقبال الزوار وآخر ما وصل إلى المحاجر البيطرية من رؤوس ماشية حية لطرحها فى الأسواق قبل العيد.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

>كما التقى الدكتور عبد الكريم زيادة، رئيس قطاع الإنتاج، للاطلاع على خطة القطاع فى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ولاسيما اللحوم في منافذ الوزارة.

وشدد حسام مغازى على ضرورة الالتزام بوقف القرار التنفيذى بحظر ذبح العجول البتلو والسماح، بالذبح لذكور عجول الجاموس، على أن يتم استئناف تطبيق حظر الذبح عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، وذلك بهدف زيادة كميات اللحوم المطروحة للبيع خلال الفترة المقبلة، وحتى عيد الأضحى لتلبية الاحتياجات في موسم العيد.

الدفع بـ200 عجل فى منفذ وزارة الزراعة بالدقى

>وأكد الدكتور حسام مغازى المكلف بالإشراف على وزارعة الزراعة فى حكومة تسيير الأعمال، أنه سيتم الدفع بـ200 عجل فى منفذ وزارة الزراعة بالدقى بداية من الثلاثاء القادم وطوال أيام عيد الأضحى بسعر 55 جنيها لمواجهة ارتفاع الطلب ومنع انفلات أسعاره خلال أيام العيد.

وأضاف مغازى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم حالة الطوارئ بجميع منافذ قطاع الإنتاج ومديريات الطب البيطرى التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمحافظات، وتكثيف الحملات على محلات عرض وبيع اللحوم بأنواعها للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وإلغاء الإجازات للأطباء البيطريين وللعاملين بالمجازر اليومية وتوفير الأختام والأحبار الخاصة للحوم الأضاحى.

وأشار الدكتور حسام مغازى إلى أنه سيتم دعم المحاجر بالخبرات البيطرية المؤهلة لفحص اللحوم والعجول الحية، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات والقواعد البيطرية، مشيرا إلى أن هناك رقابة مشددة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية على محال الجزارة وأسواق بيع اللحوم، حيث سيتم زيادة أعداد الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر لمواجهة الأعداد المتزايدة من الذبائح.

وكشف وزير الموارد المائة والرى أنه يجرى تنظيم برنامج مكثف للمرور الدورى للأطباء البيطريين لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة من المجازر وتكليف عدد مناسب من الأطباء البيطريين الإضافيين للعمل بالمجازر خلال أيام العيد والمرور الدورى على المجازر العمومية لمتابعة سير العمل بها والتأكد من نظافتها.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وصول أكثر من مائة ألف رأس من الأبقار والأغنام والجمال إلى المحاجر البيطرية بمختلف الحدود، تمهيدا لذبحها خلال أيام عيد الأضحى، لزيادة الكميات المطروحة من اللحوم، لسد العجز فى الإنتاج المحلى الذى لا يغطى احتياجات الأسواق.

وزير الرى يعلن بدء عملية تطهير وتوسيع بركة الملاحة فى بورسعيد