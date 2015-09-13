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الإفتاء: السعودية تواصل تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة حتى الآن

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الإفتاء: السعودية تواصل تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة حتى الآن الإفتاء: السعودية تواصل تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة حتى الآن
قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، إن المحكمة العليا لا تزال تواصل جلستها لتحرى رؤية دخول شهر ذى الحجة لعام 1436، ولم تصدر بيانا رسميا إلى الآن.

وتابع مستشار المفتي فى تصريحات صحفية له، أنه بمجرد الإعلان الرسمى من قبل السلطات السعودية ستصدر دار الإفتاء بيانها حول موعد دخول شهر ذى الحجة وتحديد يوم عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت تعذر رؤية هلال ذى الحجة، وأن عيد الأضحى يوم الخميس 24 سبتمبر، حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها منذ قليل.

- السعودية:أنباء عن تعذر رؤية هلال ذى الحجة والعيد الخميس 24 سبتمبر

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