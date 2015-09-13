“هروب جماعي” لميليشيات الحوثي وصالح بعد بدء هجوم مأرب

دفع هجوم شامل شنته القوات الحكومية اليمنية اليوم الأحد بدعم من غارات التحالف العربي في مأرب ميليشيات الحوثي وصالح على الفرار وإخلاء مواقعها في عدة جبهات من المحافظة.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية نقلًا عن مصادر عسكرية أن الفرار الجماعي للميليشيات المتمردة من المحورين الشمالي والغربي للمحافظة، وقع تحت ضغط الهجوم الواسع للجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأطلقت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحت غطاء جوي كثيف لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية هجومًا لدحر المتمردين من محافظة مأرب الاستراتيجية المحاذية لصنعاء.

وتزامن الهجوم مع تأكيد الرئاسة اليمنية على عدم المشاركة في أي مفاوضات مع المتمردين قبل الاعتراف بالقرار الدولي 2216، الذي يدعم شرعية هادي ويدعو المتمردين إلى تسليم أسلحتهم.

وكانت القوات الموالية للشرعية، وبدعم من التحالف، قد نجحت السبت في تحقيق انتصارات جديدة في محافظة شبوة، مضيقة الخناق أكثر فأكثر على المتمردين الذين كانوا قد خسروا مواقعهم في جنوب اليمن.