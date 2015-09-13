مرتضى منصور: ' نفسي أشوف طلبة يمين '

سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من استمرار مشاركة حمادة طلبة الظهير الأيسر للفريق في غير مركزه رغم تعاقده مع ثنائي في هذا المركز الصيف الماضي.

ويبدأ طلبة أساسيا مباراة أورلاندو بايرتس الأخيرة بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية في غياب عادل جمعة للإصابة.

وقال مرتضى لقناة الحياة2 يوم الأحد: "هو طلبة عامل ايه لباكات شمال الزمالك؟".

وأردف "نفسي أشوف طلبة بيلعب يمين"، وتابع "هو يلعب بقدمه اليمنى ولما يعدل الكرة من اليمين لليسار والعكس أكون أنا روحت".

وأشار مرتضى "طلبة ظهير مجتهد ومحترم وأتمنى له التوفيق.. تعاقدنا مع ثنائي في الظهير الأيسر شريف علاء ومحمد عادل جمعة لكنهما مازالا خارج الخدمة".

وأتم "القرار فني وبإذن الله نبارك للزمالك بعد مباراة أورلاندو مثلما باركنا للأهلي".