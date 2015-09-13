مرتضى يهاجم عضو إدارة الزمالك بعد أزمته مع إداري الفريق

أزمة اشتعلت بين مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك تحت السن وحمادة أنور المدير الإداري للفريق الأبيض.. نتج عنها هجوم مرتضى منصور رئيس النادي ضد الأول.

ويروي العماري في تصريحاته عبر قناة الحياة2 سبب الأزمة قائلا: "كنت أنتظر أمام بوابة ملعب حلمي زامورا مع رحاب أبو رجيلة عند صالة الجيمانزيوم.. وأثناء تحدثي في الهاتف توجهت على حدود الملعب".

"فوجئت بعامل يقول لي لا تقترب من هنا.. هذه تعليمات المدير الإداري، فكيف يتم معاملتي هكذا وأنا عضو مجلس إدارة".

وسبق رواية مصطفى سيف العماري هجوم مرتضى منصور على العضو الشاب.

وقال مرتضى منصور: "لن أسمح بتكرار أخطاء 2005 في الزمالك الآن.. إن كان هناك أزمة تحل في الغرف المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام".

وكان مصطفى سيف العماري قد هاجم أنور في حوار صحفي وقال إن عليه مخالفات مالية.

وأضاف رئيس النادي "هل إذا سمح له أنور بالدخول لم يكن ليتحدث عن مخالفاته المالية؟ هذه تعليمات تطبق عليّ أنا شخصيا.. الملعب مثل غرفة العمليات ولا يمكن لأي عضو أن يدخلها".

وأردف "سيكون هناك تحقيق في الواقعة وحل الأزمة في الغرف المغلقة".

وعقب العماري "تقدمت بالمخالفات التي تحدثت عنها لإدارة الزمالك. وليس كما قال المستشار أنني لم أتحدث عنها.. وأنور أراد أن يشعل أزمة حتى لا نناقش".