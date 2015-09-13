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' الأهلي سيكون في مشكلة كبيرة بسبب هندريك '

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' الأهلي سيكون في مشكلة كبيرة بسبب هندريك ' ' الأهلي سيكون في مشكلة كبيرة بسبب هندريك '

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين إن ما يطالب به هندريك هلمكه من الأهلي "هو حقه وسيكون الأهلي في مشكلة لو اتجه اللاعب إلى الاتحاد الدولي".

هندريك انضم إلى الأهلي في يناير الماضي قبل أن يشارك مع الفريق في 4 مباريات فقط مع الفريق.

الأهلي قرر الاستغناء واستبعاد هندريك من قائمة الفريق الموسم القادم. وعلى الرغم من ذلك إلا أن اللاعب لم يمض حتى الآن على أوراق الاستغناء الخاصة به.

ولا يريد هندريك ترك الأهلي إلا بعد الحصول على كامل مستحقاته والتي تقدر بمبلغ "750 ألف دولار" حسبما أكد الشامي.

وقال محمود الشامي: "ما يطالب به هندريك من حقه تماما".

وأضاف في تصريحات مع قناة الحياة 2 "اللوائح تجبر الأهلي على دفع كامل مستحقات اللاعب بعد فسخ عقده واللاعب له 750 ألف دولار مع الأهلي".

وأتم "في حالة ذهب اللاعب إلى الاتحاد الدولي سيضطر الأهلي لدفع كامل المستحقات + دفع الغرامة أيضا. فهي لوائح الاتحاد الدولي".

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