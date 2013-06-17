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غدا.. القضاء الإداري ينظر دعاوى تطالب بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"

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غدا.. القضاء الإداري ينظر دعاوى تطالب بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" غدا.. القضاء الإداري ينظر دعاوى تطالب بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"

كتب : محمد العمدة منذ 19 دقيقة

تنظر، غدا، محكمة القضاء الإداري الدعاوى المطالبة بحل حزبي "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، و"النور" الذراع السياسي للدعوة السلفية.

وكانت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، أحالت الدعاوى المطالبة بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" إلى هيئة مفوضي الدولة، بمجلس الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية، طالبوا فيها بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور"، وقالوا إن الحزبين تأسسا على أسس دينية، بعيدًا عن أي مبادئ حزبية أو سياسية واضحة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للدستور وقانون تنظيم الأحزاب الذي يحظر ذلك.

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