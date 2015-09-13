بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد مشروعات جديدة بمستشفيات الصدر والحميات بدمنهور

تفقد منذ قليل، الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة ، اعمال تجهيز مبنى وحدة العناية المركزة والصيدلة الاكلينيكية بمستشفى الصدر بدمنهور المقام على مساحة 600 متر بتكلفة اجمالية 6 مليون و500 الف جنيه.

ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق الارضى يشمل المطبخ والمعمل وغرفة الغازات وثلاجة حفظ الموتى والاول العلوى وحدة عناية مركزة تضم 20 سريرا، والدور الثانى العلوى وحدة الصيدلة الاكلينيكة والمقرر الانتهاء منه وافتتاحة نهاية هذا الاسبوع ضمن احتفالات المحافظة بعيدها االقومى.

ووجه محافظ البحيرة بتجهيز اماكن انتظار للمرضى وذويهم وكذا تشجير المنطقة المجاورة لسور المستشفى من الداخل وسرعة الانتهاء من الحديقة الخلفية على مساحة 700 متر خلف المبنى القديم وامام المبنى الجديد بالمستشفى.

كما وجه الوحدة المحلية بتكثيف اعمال النظافة والتشجيروازالة كافة اشكال التعديات خارج اسوار المستشفى.

وقام محافظ البحيرة بتفقد اعمال انشاء مبنى العيادات الخارجية والمعمل والعناية المركزة بمستشفى الحميات بدمنهور بتكلفة انشائية 4 مليون جنية والمقرر الانتهاء منه فى مايو 2016، وكذلك تفقد اعمال التجهيزات النهائية لوحدة علاج الفيروسات الكبدية بالمستشفى لاستقبال مرضى فيروس سى وتقديم العلاج اللازم لهم عن طريق لجنة الفيروسات الكبدية والعلاج المجانى التابع لصندوق دعم الادوية بالمحافظة .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد و سعد غراب رئيس مدينة دمنهور و الدكتورحمدى الطباخ وكيل مديرية الصحة والدكتور رمضان رخا مدير مستشفى الصدر.



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