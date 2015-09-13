بالصور.. محافظ السويس يتفقد المجزر الآلى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

>زار اللواء العربى السروى محافظ السويس المجزر الآلى بمنطقة الألبان الجديدة فى حي فيصل لمتابعة سير العمل استعداد لعيد الأضحى المبارك، حيث رافقه العميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل والدكتور حسن الجعوينى مديرمديرية الطب البيطرى ومني رشوان مدير عام الإسكان .

وأكد المحافظ علي المسئولين بالطب البيطري والمجزر الآلي سرعة الانتهاء من خطة الصيانة بالمجزر وانشاء شبكة جديدة للمياه بالتنسيق مع مديرية الاسكان والمرافق.

يذكر أن طاقة المجزر النصف الي تبلغ 325 عجلا يوميا وطاقة المجزر الآلي لمجزر السويس تبلغ 500 عجلا ومتوسط الذبح يبلغ 100 عجل يوميا.



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