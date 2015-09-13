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بالصور.. المطلقات يتظاهرن بملابس الإعدام لحرمانهن من "المأوى" فى بورسعيد

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نظم عدد من المطلقات وكبار السن ببورسعيد وقفة احتجاجية بالملابس الحمراء أمام مبنى المحافظة احتجاجًا على قرارات لجنة التسكين بحرمانهن من حقهن فى الحصول على وحدات سكنية، وترحمهن من عذاب وغلاء "المفروش".

وهتفت المتظاهرات "يارأسنا يا رئيس.. بورسعيد بتستغيث" و"المحافظ بيقول لأ.. ملناش عنده أى حق" و"لأ ولأ ومليون لأ عايزين حقنا بالحلال" و"سيسى يا سيسى إلحقنا يا رئيسى".

وقالت المطلقات لـ"اليوم السابع" إنهن تقدمن للمشروع الاجتماعى بالمحافظة ليرحمهن من عذاب المفروش وغلاء إيجاره الشهرى الذى ينوء بهن وفوجئن بعد عامين باستبعادهن بحجة أنه لم يمضٍ على طلاقهن أكثر من عامين وهذا الشرط لم يكن موجودًا باستمارة المشروع التى وضعتها وزارة الإسكان.

كما أكدن أنهن ارتدين الملابس الحمراء لأن حرمانهن من مسكن يمثل حكمًا بالإعدام متهمين المحافظ اللواء مجدى نصر الدين بالانسياق وراء باحثين حرموهن من حقهن فى الحياة.

وناشدت المطلقات الرئيس السيسى بالتدخل لمنحهن وحدات سكنية لحماية أولادهن من التشرد ولتحقيق العدالة الاجتماعية التى كفلها الدستور

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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