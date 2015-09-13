افتتاح مدرسة عطف أفوة بعد تطويرها فى بنى سويف

قال الدكتور حسام بدراوى رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف إن الجمعية تطور المدارس بفلسفة ومفهوم خاص ومدروس جيدا بما يناسب شخصية الطفل وذلك من خلال توفير بيئة صحية أفضل للتلاميذ والاهتمام برياض الأطفال وتوفير بيئة ملائمة للمعلمين تساعدهم على الارتقاء بالعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال افتتاح بدراوى نبوى محمد على الدخنى وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف اليوم، لمدرسة عطف أفوة الإعدادية بنين بمركز الواسطى والتى طورتها الجمعية وقامت بصيانتها وتزويدها بالأثاث والمعامل والأجهزة التعليمية بتكلفة 750 ألف جنيه.

حضر الافتتاح عزت بيومى وكيل مديرية التعليم، ودرويش حيدر مدير عام التعليم العام، بدوى النويشى رئيس مركز ومدينة الواسطى، ومحمد عراقى مدير الإدارة التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التعليم إلى أهمية التعاون مع المجتمع المدنى فى التنمية المستدامة لافتا إلى أن الجمعية قامت بتطوير شامل للمدرسة من خلال زيادة عدد الفصول وتوفير أماكن للأنشطة المختلفة وفصل الحجرات الإدارية إضافة إلى رفع كفاءة دورات المياه وتجهيزها لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة وتطوير معملى العلوم والوسائط وحجرة الأخصائيين فى مبنى المدرسة الابتدائية.



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