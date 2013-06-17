"الشورى": على الشباب أن يتكاتف لمواجهة "الحملات الشرسة" المهددة لمصر

رئيس "شباب" الشورى: ميزانية وزارة الشباب بلغت مليارا ونصف

كتب : سعاد أحمد منذ 17 دقيقة

أكد محمد حافظ، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشورى، على دور شباب مصر في تنمية مجتمعهم كي يتم التغلب على المرحلة الصعبة الحالية، مطالباً الشباب بضرورة التكاتف من أجل النهوض بالوطن لأنهم كلمة السر في تجاوز هذه المرحلة بالسعي في حل المشاكل التي يواجهها المجتمع والقضاء على "الحملات الشرسة" التي تهاجم مصر وتسعى في القضاء على شبابها ومحاولاتهم المستمرة في تفتيت كيانها من خلال المؤامرات وإثارة الشائعات.

جاء ذلك خلال اللقاء الشبابي الذي انعقد بديوان عام المحافظة بحضور جمال آدم، سكرتير عام محافظة أسيوط، وتناول الحديث دور لجنة الشباب بمجلس الشورى في الاهتمام بقضايا النشء والشباب.

وأشار محمد حافظ إلى الاهتمام بالشباب على مستوى الجمهورية وإتاحة الوسائل الخاصة بهم في الرياضة وحصر لمشاكلهم وسعي الوزارة الدائم لتوفير اعتمادات مالية ومحاولة سد العجز الذي تعاني منه وزارة الشباب، حيث بلغت الميزانية حوالي مليار ونصف المليار جنيه أي تجاوزنا حوالي 15% من المطلوب لتدعيم الوزارة، موضحا بأنه هناك العديد من المشاكل التي تواجه الشباب وهي توفير فرص عمل، في حين تم تقليص دور الشباب في شركات القطاع العام وذلك ببيع هذه الشركات وعدم حاجاتهم لشباب غير مدرب، وأدى هذا إلى انهيار اقتصادي، وقال حافظ إنه لابد من التوجه لتنمية الصعيد وذلك باعتباره أساسا للأمن والأمان واستقرار الدولة.

ومن جانبه، أكد جمال آدم، سكرتير عام المحافظة، على أهمية اللقاءات الشبابية والتي تعد خطوة لتهيئة مناخ سياسي واجتماعي مناسب لتقديم أعضاء فاعلين في المجتمع، مشيرا إلى اهتمام الدكتور يحيي كشك، محافظ أسيوط، بالنشء وتقديم الدعم لهم وخلق فرص عمل لهم، وذلك من خلال التعاون مع جمعيات المجتمع المدني والعمل الاجتماعي التطوعي للمساهمة في تطوير المجتمع.

وأوضح محمد محمود حسين، مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بأنه تحت رعاية المحافظ يتم عمل العديد من الحوارات واللقاءات التي تنمي الروح السياسية للشباب وتجعلهم على دراية كاملة بكل ما يدور حولهم، وسيتم تكثيف هذه اللقاءات خلال المرحلة المقبلة لخلق المزيد من الوعي لدى الشباب.