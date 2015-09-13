أخبار عاجلة

طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
كلمة لو قالها لك الشيخ اعرف على طول إنه عاوز يسلب منك كرامتك - لعلهم يفقهون -
الرئيس الصومالى يعرض عفوا عن مقاتلي جماعة الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى: شيكابالا والمعارون لن يلعبوا أمام الزمالك

Google+ Print
مرتضى: شيكابالا والمعارون لن يلعبوا أمام الزمالك مرتضى: شيكابالا والمعارون لن يلعبوا أمام الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على أن اللاعبين المعارين من الفريق الأبيض مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا" للإسماعيلي وخالد قمر لسموحة لن يشاركا أمام ناديه.

وانتقل قمر لسموحة وشيكابالا وأحمد سمير للإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الحياة2 يوم الأحد: "لن يشارك شيكابالا وخالد قمر وأحمد سمير ضد الزمالك في الموسم المقبل لأنهم معارين".

وفسّر رأيه "بخلاف أنه عقد مكتوب.. لكن إذا أهدر اللاعب ركلة جزاء سيقولون متواطيء لفريقه، وإذا سجل في شباك الزمالك لن يرحمه الجمهور الموسم المقبل. لهذا من رأيي ألا يلعب".

وأضاف "قمر في مواجهة كأس لن يلعب وهذا كان الاتفاق مع سموحة".

وكان سموحة قد أكد على أنه لن يدفع بخالد قمر في لقاء الزمالك يوم الخميس في نصف نهائي كأس مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك

«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني