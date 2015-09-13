مرتضى: شيكابالا والمعارون لن يلعبوا أمام الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على أن اللاعبين المعارين من الفريق الأبيض مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا" للإسماعيلي وخالد قمر لسموحة لن يشاركا أمام ناديه.

وانتقل قمر لسموحة وشيكابالا وأحمد سمير للإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الحياة2 يوم الأحد: "لن يشارك شيكابالا وخالد قمر وأحمد سمير ضد الزمالك في الموسم المقبل لأنهم معارين".

وفسّر رأيه "بخلاف أنه عقد مكتوب.. لكن إذا أهدر اللاعب ركلة جزاء سيقولون متواطيء لفريقه، وإذا سجل في شباك الزمالك لن يرحمه الجمهور الموسم المقبل. لهذا من رأيي ألا يلعب".

وأضاف "قمر في مواجهة كأس مصر لن يلعب وهذا كان الاتفاق مع سموحة".

وكان سموحة قد أكد على أنه لن يدفع بخالد قمر في لقاء الزمالك يوم الخميس في نصف نهائي كأس مصر.