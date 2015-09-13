محافظ السويس يتابع تطهير ترعة الشلوفة

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس، اليوم بمتابعة أعمال تطهير ترعة السويس بمنطقة الشلوفة، رافقه العميد علاء إسماعيل رئيس حي فيصل.

شدد المحافظ على ضرورة القيام بأعمال التطهير باستمرار ووفق الجدول الزمني المُعد لذلك. وناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات بها.

ووجه سيادته الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة وتفعيل الغرامات البيئية لكل من يخالف ذلك، وناشد أيضاً منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأحياء للقيام بحملات توعية لأبناء القطاع الريفي لبيان أهمية عدم إلقاء المخلفات سواء على المستوى البيئي أوالمستوى الصحي .