أخبار عاجلة

الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ السويس يتابع تطهير ترعة الشلوفة

Google+ Print
محافظ السويس يتابع تطهير ترعة الشلوفة محافظ السويس يتابع تطهير ترعة الشلوفة

 

محافظ السويس

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس، اليوم بمتابعة أعمال تطهير ترعة السويس بمنطقة الشلوفة، رافقه العميد علاء إسماعيل رئيس حي فيصل.

شدد المحافظ على ضرورة القيام بأعمال التطهير باستمرار ووفق الجدول الزمني المُعد لذلك. وناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات بها.

ووجه سيادته الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة وتفعيل الغرامات البيئية لكل من يخالف ذلك، وناشد أيضاً منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأحياء للقيام بحملات توعية لأبناء القطاع الريفي لبيان أهمية عدم إلقاء المخلفات سواء على المستوى البيئي أوالمستوى الصحي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا