مبعوث الأمم المتحدة لدى سوريا يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، مبعوث «الأمم المتحدة» لدى سوريا ” ستيفان دي ميستورا “؛ للمشاركة في الاجتماع رقم 144 لمجلس «الجامعة العربية» على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، لبحث مجمل قضايا العمل العربي المشترك الراهنة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومشروعات القرارات المرفوعة بشأنها من قبل اجتماعات المندوبين الدائمين على مدى اليومين الماضيين.

يناقش الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس وبند حول القضية الفلسطينية وتطوراتها ومستجدات الصراع العربي الإسرائيلي وجهود حل الأزمة السورية في ظل أزمة اللاجئين والنازحين في الداخل والخارج، بالإضافة لبحث الأوضاع في ليبيا والعراق واليمن وبنود حول التضامن مع لبنان والسودان والوضع في الصومال وجزر القمر، وبند حول احتلال إيران للجزر الإماراتية العربية الثلاث، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ونزع التسليح وإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.