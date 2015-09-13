دار الإفتاء: الحج يجب على ذوى إعاقات لم تخرجهم عن حد التكليف الشرعى

أكدت دار الإفتاء المصرية إنه يجب الحج على المستطيع من ذوى الإعاقات الجسدية إما بنفسه أو بغيره، وكذلك الحال مع ذوى الإعاقات الذهنية التى لا تخرجهم إعاقتهم عن حد التكليف الشرعى؛ بأن يكون سنه العقلى (لا العمرى) هو سن البالغين المدركين لما حولهم.

وأوضحت فتوى أن سن البلوغ يكون من خمسة عشر عاما فما فوق، أو أقل من خمسة عشر عاما ولكنه يكون (برأى المختصين) مدركًا للأمور الحسِّيّة المتعلقة بالجنس الآخر كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث، سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط، والحج يقع صحيحا منهم مُسقِطًا للفريضة سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.

وأضافت دار الإفتاء فى فتوى لها :مَن كان من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدّ التكليف السابقِ تحديدُه، فإن الحج (ومثله العمرة) تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، سواء أكان ذلك بأموالهم أو بأموال غيرهم.

وتابعت الفتوى :ذلك يوضع فى ميزان حسناتهم، وتُرفَع بها درجاتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِى عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة (عند مَن يقول بوجوب العمرة – كالشافعية)، بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِى من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة (عند مَن يقول بفرضيتها).