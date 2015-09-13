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عبد ربه يوجه رسالة إلى شيكابالا

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عبد ربه يوجه رسالة إلى شيكابالا عبد ربه يوجه رسالة إلى شيكابالا

كشف أحمد يحيى وكيل أعمال الغاني جون أنطوي مهاجم النادي الأهلي، عن سبب زيارة اللاعب لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد.

وتواجد أنطوي في مقر اتحاد الكرة اليوم الأحد، من أجل طلب نسخة من عقده مع النادي الأهلي.

وقال أحمد يحيى لـFilGoal.com اليوم الأحد: "ذهبنا لاتحاد الكرة من أجل الحصول على نسختنا الرسمية من عقد أنطوي مع الأهلي. وهذا إجراء عادي".

وأوضح "العقد يكون من 4 نسخ، لاتحاد الكرة والنادي واللاعب ومنطقة القاهرة لكرة القدم".

وأكمل "بعد انتهاء الإجراءات المعتادة، ذهبنا للحصول على نسخة العقد الأصلية الخاصة باللاعب بعد صدورها".

ويواصل أنطوي تدريبات التأهيل مع الأهلي، بعد إصابته في الكاحل خلال مواجهة الترجي في كأس الكونفدرالية.

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