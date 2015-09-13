نظام غذائى يساعدك على صيام الـ10 الأوائل من ذى الحجة

أرسلت قارئة تقول إنها تعانى من زيادة فى الوزن، وفى نفس السياق تريد صيام ال 10 الأوائل من ذى الحجة، واستغلال هذا الصيام فى التخلص من بعض الكيلو جرامات، لذلك تسأل عن نظام غذائى صحى يساعدها فى التخلص من نسبة من الوزن الزائد؟

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن الصيام قد يتسبب فى قلة حرق الدهون فى الجسم، ونجد أن الأشخاص الذين يتبعون الحيل الغذائية الخاصة بفقدان الوزن يظل وزنهم ثابت بعض الشىء.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن ثبات الوزن يرجع إلى عدم تناول الأشخاص الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، ونجدهم يتناولون الأطعمة السريعة بدلا عن الطعام المتواجد داخل المنزل.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، نظام غذائى صحى للأشخاص الذين سيصومون ال 10 الأوائل من ذو الحجة، وهو:

>1- وجبة الإفطار: كوب من الحليب خالى الدسم + 3 تمرات، ربع دجاجة مشوية أو مسلوقة أو سمكة متوسطة الحجم أو قطعة من اللحم منزوعة الدسم + طبق كبير من السلطة الخضراء + 5 معالق من الأرز أو المكرونة أو ربع رغيف من الخبز البلدى.

>2- وجبة إضافية: 3 ثمرات من الفواكه، وينصح بتناول التفاح.

>3- وجبة السحور: 2 كوب من الزبادى خالى الدسم + ثمرة تفاح.

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