بالفيديو - نابولي يعاني بعد بينيتث.. التعادل الثالث على التوالي

(إفي): فشل فريق نابولي في تحقيق أي فوز تحت قيادة المدرب الجديد ماوريتسيو ساري، المدرب السابق لإمبولي، للمباراة الثالثة على التوالي. في إطار مباريات الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي.

وتعادل نابولي خارج أرضه مع إمبولي بهدفين لمثلهما.

وخسر فريق الجنوب الإيطالي مباراته الافتتاحية في الكالتشيو على حساب المفاجأة ساسولو قبل أن يتعادل في مناسبتين أمام سامبدوريا (2-2) وبنفس النتيجة اليوم أمام إمبولي.

وبتلك النتيجة يحصد إمبولي أولى نقاطه هذا الموسم في المركز السابع عشر، بينما يرتفع رصيد نابولي إلى نقطتين في المركز الرابع عشر.

شاهد الأهداف

وشهدت المباريات التي لعبت حتى ظهر اليوم الأحد حدثا طريفا عندما انتهت جميعها بنفس النتيجة (2-2).

وواصل فريق ساسولو مطاردته لفرق الصدارة بعد مرور ثلاث جولات وذلك على الرغم من تعادله اليوم الأحد على ملعبه "تريكولوري" أمام أتالانتا بهدفين لمثلهما.

وكانت المباراة غاية في الإثارة حيث شهدت إهدار ركلتي جزاء لكل فريق، حيث أهدر لصاحب الأرض الجناح الإيطالي نيكولا سانسوني (ق6)، بينما أهدر ماكسي موراليز ركلة جزاء لفريق أتالانتا (ق86).

كما شهدت المباراة حالتي طرد في صفوف الفريقين، حيث أشهر الحكم بطاقتين صفراوين خلال عشر دقائق في وجه لاعب أتالانتا التشيلي ماوريسيو بينيلا (ق38 و48)، بينما طرد الكرواتي شيم فيرساليكو لاعب ساسولو خلال دقيقة واحدة (ق83 و84).

أحرز ثنائية فريق ساسولو، فرانشيسكو مانجاليني (ق22) وأنطونيو فلورو فلوريس (ق41)، بينما سجل هدفي أتالانتا ماوريسيو بينيلا (ق13 و33).

وبعد هذا التعادل يرتفع رصيد ساسولو إلى 7 نقاط ليتقاسم صدارة الكالتشيو مع الرباعي "كييفو فيرونا وتورينو وروما وباليرمو" بينما يرتفع رصيد أتالانتا إلى أربع نقاط في المركز التاسع، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، حقق الصاعد حديثا كاربي مفاجأة كبيرة بعدما كان متقدما في النتيجة على حساب العريق باليرمو (1-2)، لتنتهي المباراة في النهاية (2-2).

كان باليرمو هو الباديء بالتسجيل عن طريق السويدي أوسكار هيلجيمارك (ق6) قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق روبرتو فيتيلو بالخطأ في مرماه (ق24)، ثم وضع ماركو بورييلو فريقه كاربي في المقدمة (ق63) قبل أن يخطف الصربي أوروس دورديفيتش هدف التعادل قبل دقيقة من النهاية (ق89).

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد باليرمو إلى سبع نقاط ليتقاسم صدارة الترتيب مع "كييفو فيرونا وتورينو وروما وساسولو" بينما يحصد كاربي أولى نقاطه ويقبع في المركز الثامن عشر.