رفض استشكال بطلة كليب “سيب أيدي” وتأييد حبسها 6 أشهر

رفضت محكمة «جنح مستأنف» العجوزة برئاسة المستشار أحمد شوقي، الاستشكال المقدم من رضا الفولي بطلة كليب “سيب إيدي” على تنفيذ حكم حبسها 6 أشهر لاتهامها بنشر الرذيلة، وتأييد الحكم السابق.

كانت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار علاء السيد، قد قضت بقبول الاستئناف من بطلة كليب “سيب إيدي” على حكم حبسها مدة عام، وخففت العقوبة لـ6 أشهر، وقضت كذلك بحبس الممثل رزق رمضان 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، والخضوع لمراقبة الشرطة نفس المدة.

كانت مباحث الآداب قد ألقت القبض على رضا الفولي الشهيرة بـ”سلمى” صاحبة كليب سيب إيدي، داخل كافيه في المهندسين تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطها بسبب الإيحاءات الجنسية التي وردت في الكليب.

وتبين أن المتهمة، سبق ضبطها في عدة قضايا بينها 7 آداب و2 سرقة، والأخيرة بتهمة ضرب والدها، وأحيلت المتهمة إلى نيابة العجوزة لمباشرة التحقيق.