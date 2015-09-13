أبو تريكة يُثني على “إيفونا ” ويعده بهدية بعد تسجيل أول هدف

وجه محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، رسالة لماليك إيفونا مهاجم الأهلي، عقب مباراة الفريق أمام الملعب المالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكتب أبو تريكة لإيفونا عبر حسابه الرسمي على تويتر: “قدمت مباراة ممتازة، لا تقلق، ستسجل العديد من الأهداف في المباريات القادمة إن شاء الله”.

إيفونا تألق في مباراة الأهلي والملعب المالي، ولكنه لم يحالفه الحظ في تسجيل أي أهداف، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف لعمرو جمال.

ورد إيفونا على رسالة أبو تريكة وكتب: “أشكرك على دعمك لي الذي وصل إلى قلبي مباشرة، خاصة أنه جاء من أعظم اللاعبين الأفارقة”.

وأكمل: “انا سعيد جدا بدعمك واهتمامك بي، سأقدم كل ما عندي”، ورد تريكة: “حظ طيب، سأقدم لك هدية بعد تسجيل الهدف الأول”.