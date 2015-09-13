أخبار عاجلة

الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أبو تريكة يُثني على “إيفونا ” ويعده بهدية بعد تسجيل أول هدف

Google+ Print
أبو تريكة

أبو تريكة

وجه محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب المعتزل، رسالة لماليك إيفونا مهاجم الأهلي، عقب مباراة الفريق أمام الملعب المالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكتب أبو تريكة لإيفونا عبر حسابه الرسمي على تويتر: “قدمت مباراة ممتازة، لا تقلق، ستسجل العديد من الأهداف في المباريات القادمة إن شاء الله”.

إيفونا تألق في مباراة الأهلي والملعب المالي، ولكنه لم يحالفه الحظ في تسجيل أي أهداف، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف لعمرو جمال.

ورد إيفونا على رسالة أبو تريكة وكتب: “أشكرك على دعمك لي الذي وصل إلى قلبي مباشرة، خاصة أنه جاء من أعظم اللاعبين الأفارقة”.

وأكمل: “انا سعيد جدا بدعمك واهتمامك بي، سأقدم كل ما عندي”،  ورد تريكة: “حظ طيب، سأقدم لك هدية بعد تسجيل الهدف الأول”.

جانب من تويتات أبو تريكة وإيفونا

جانب من تويتات أبو تريكة وإيفونا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك

«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني