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محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش بمسقط رأسه

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محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش بمسقط رأسه محافظ بني سويف يتقدم جنازة شهيد العريش بمسقط رأسه

المستشار محمد سليم محافظ بني سويف

أدّى المستشار محمد سليم محافظ بني سويف صلاة الجنازة بالمسجد الجديد بعزبة سليمان تزمنت الشرقية مركز بني سويف على جثمان شهيد الواجب الوطني بالقوات المسلحة الملازم أول محمد جابر عمر عبد العليم، والذي استشهد في رفح أمس السبت، وذلك برفقة اللواء رضا طبلية مدير أمن بني سويف والعميد محمد ابراهيم المستشار العسكري بالمحافظة.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد ، والدعاء بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. منددا بيد الغدر والإرهاب التى اغتالت شهداءنا الأبرار، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسرهم.

وسط جنازة شعبية عسكرية مهيبة ردّد المشيعون هتافات ضد الإرهاب الغادر منها «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله».

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