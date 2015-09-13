فريق جامعة بني سويف يتأهل لدورالـ8 في أسبوع شباب الجامعات لتنس الطاولة‎

أعلن الدكتورأمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن تأهل فريق الجامعة لتنس الطاولة لدور الـ 8 بعد تغلبه على فريق جامعة الفيوم في دور الـ 16، أما في بطولة الكرة الخماسية للجامعات المصرية فقد تغلب فريق جامعة بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في أولي مباراياته، ويكفيه غدًا التعادل للصعود لدور الـ16، في أسبوع شباب الجامعات الحكومية العاشر بجامعة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية.

كما أكد لطفي، أن المسابقات الفنية والرياضية والثقافية والعلمية تأتي ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، والذي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة (12-17) سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفى إطار حرص مؤسسات الدولة على توطيد علاقات التآلف والتواصل بين طلاب الجامعات المصرية.

وأضاف محمد محمود خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المسابقات تشمل أيضاً النشاط الثقافي والإعلامي وتحتوي على مسابقات في حفظ القرآن الكريم، الثقافة الإسلامية، دوري المعلومات العامة، مجلات الحائط، الشعر بالعامية، الشعر بالفصحى، المراسل التلفزيوني، البحث، القصة القصيرة، المقال، الخيمة التراثية، إلى جانب منافسات نشاط الجوالة والخدمة العامة.

وجدير بالذكر أن جامعة بني سويف تشارك ضمن فعاليات الأسبوع بوفد مكون من 180 طالباً وطالبة للتنافس في الأنشطة المختلفة، ويرأس الوفد الحكم الدولي الكابتن محمد فاروق – مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.